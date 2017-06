Sul Montello nasce un parco giochi dedicato agli amici a quattro zampe

VOLPAGO DEL MONTELLO L'associazione "Angeli con la coda" ha realizzato per tutti i Fido della provincia di Treviso uno speciale parco giochi. Si tratta di un'area curata e gestita dallo staff "Educhiamoci a 6 zampe" dove gli animali potranno muoversi liberamente su 5.000 metri quadrati di prato e saltare e arrampicarsi su percorsi attrezzati con ostacoli di agility.

L'area verde è stata studiata su misura per i cani che potranno così correre e rotolarsi per terra. L' idea è nata dalle lamentele di alcuni cittadini sulla mancanza di spazi verdi dedicati agli animali domestici della zona. L'educatore cinofilo Antonio Scalise ha così raccolto l'appello dato dai residenti del territorio della provincia trevigiana e ha constatato che era ora di dare una seria risposta, promuovendo un parco giochi a 6 zampe dove portare i propri i cani a vivere concrete esperienze, relazionarsi con i propri simili, in perfetta armonia con l'ambiente boschivo del Montello. Sentieri in terra battuta, grotte da esplorare, gli argini del fiume Piave e molti altri posti della zona faranno da sfondo mensilmente a un ricco calendario di attività messo in piedi dall'associazione Angeli.

Lo scopo è quello di stimolare e coinvolgere chi decide di avvicinarsi al parco giochi. Non mancheranno le occasioni d'incontro e d'informazione con l'intento di consapevolizzare i partner dog's nella scelta e nell'uso di ausili rivolti ad una migliore qualita' della comunicazione come ad esempio l'utilizzo con metodo di cortesia o a informazioni rivolte anche a temi come l'alimentazione e con particolare attenzione da parte dello staff alla risoluzione di comportamenti spesso fraintesi nella convivenza tra partner e dog. A gestire e curare il parco saranno i volontari dell' Associazione Angeli con la coda. Tra le clausule del regolamento si prevede fuori dell' area riservata, l' uso del guinzaglio per tutti i cani e la museruola per quelli considerati di indole rissosa. Inoltre che a dare cornice alle nostre attività,il ristorante Sbeghen ci accompagna durante la stagione,con un servizio self service ideale sopratutto per le famiglie che non vogliono perdere nemmeno un minuto per ammirare questo magnifico paesaggio.