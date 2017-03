Suoni di Marca 2017: i primi headliner ufficiali della kermesse sono i "The Strumbellas"

TREVISO Sono canadesi, propongono un sapiente mix di musica alternative country e indie rock ed hanno fatto ballare più o meno tutti con la loro bellissima “Spirits”: è The Strumbellas il primo gruppo ufficialmente in cartellone per la manifestazione trevigiana Suoni di Marca, che comincia a prendere forma. La loro notte sarà quella di venerdì 21 luglio, seconda serata del Festival che tornerà sulle mura della città dal 20 luglio al 6 agosto per diciotto appuntamenti all'insegna della buona musica, tutti rigorosamente ad ingresso libero.

Simon Ward, David Ritter, Jon Hembrey, Izzy Ritchie, Darryl James e Jeremy Drury - The Strumbellas - sono nati quasi per caso nel 2008 a Toronto grazie ad un messaggio scritto dal leader Simon Ward su un portale di annunci di lavoro. Ad oggi hanno pubblicato tre album, rispettivamente “My Father and the Hunter” nel 2012, “We Still Move on Dance Floors” nel 2014, ma solo l'anno scorso hanno raggiunto la popolarità nel nostro paese grazie al singolo “Spirits” tratto dal loro ultimo album “Hope” e che ha permesso loro di esibirsi in alcune date italiane.

L'atmosfera della loro musica è allegra e trascinante, come si può notare anche dai video delle loro canzoni, ma i testi nascondono a volte un retroscena un po' oscuro, come David Ritter ci tiene a precisare, mantenendo però una nota di speranza nel futuro ribadita anche dal titolo stesso dell'ultimo album. Una band che merita di essere vista dal vivo e che durante i concerti dà vita ad una gran festa, coinvolgono direttamente il pubblico e creando un clima unico all'insegna del divertimento.