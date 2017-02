Colpaccio sfiorato al Superenalotto a Mogliano: "fortunello" vince 17mila euro con un 5

MOGLIANO VENETO E’ mancato solo un numero a un giocatore di Mogliano, in provincia di Treviso, per centrare il Jackpot del Superenalotto, si festeggia però lo stesso grazie a un 5 da oltre 17mila euro. La schedina vincente è stata convalidata nella Cartoleria Don Bosco, in via Don Bosco 40. Il Jackpot intanto, informa Agipronews, è arrivato a 89,4 milioni di euro. Si tratta del premio in palio più alto d’Europa e il settimo più ricco nella storia del gioco. In Veneto il 6 non si vede dal 3 febbraio 2015, quando sono stati centrati 4,9 milioni di euro a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Da inizio anno la vincita regionale più alta è un 5 da 63mila euro realizzato il 7 gennaio a Negrar (Verona).