Dea bendata a Roncade, con un 5 al Superenalotto vince 35mila euro

RONCADE Il nuovo anno inizia con una doppietta al SuperEnalotto in Veneto, dove nel concorso di ieri, il primo del 2017, sono stati centrati due 5 da 35.358,21 euro ciascuno. Le due schedine vincenti sono state giocate a Venezia, presso la Tabaccheria di via Pasqualigo 59/I, e a Roncade, in provincia di Treviso, al punto vendita di via Roma 23. La sestina vincente vale ora 70,7 milioni, il decimo premio più alto nella storia del gioco. In Veneto, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 3 febbraio 2015, quando è stato centrato un jackpot da 4,9 milioni di euro a San Biagio di Callalta, sempre in provincia di Treviso, mentre nel 2016 la vincita più alta è stato un 5 da 82 mila euro finito a Verona a gennaio.