I supermercati non vanno in ferie: Ferragosto di lavoro per molti market della città

TREVISO Non c'è riposo nemmeno a Ferragosto per i tantissimi dipendenti impiegati in molti supermercati di Treviso e dintorni. Nella giornata tradizionalmente più festiva dell'estate, c'è infatti chi ha deciso di puntare tutto sul guadagno tenendo aperto anche il 15 agosto come fosse un normale martedì infrasettimanale.

Supermercati aperti a differenza di molti locali e bar del centro storico che, con l'avvicinarsi della festività, hanno preferito prendersi una pausa almeno nella settimana di Ferragosto. E così, per i tanti turisti arrivati quest'anno a visitare la città, la ricerca di un bar aperto in cui rifocillarsi dal caldo potrebbe rivelarsi un'impresa più ardua del previsto. Un problema che di sicuro non avrà chi vorrà correre al supermercato per acquistare una serie di prodotti dell'ultimo momento. A partire dal centro città infatti, i trevigiani potranno trovare aperti nella giornata di oggi i supermercati Pam (dietro Piazza Borsa) il cui orario sarà 9-13 la mattina e 15.30-19.30 il pomeriggio, il grande Panorama di Viale della Repubblica che resterà aperto la bellezza di quasi dodici ore dalle 8.30 di mattina alle 20 di sera e tutti gli Iperlando di Treviso (sulla Feltrina, a Preganziol e a Susegana). Apertura solo mattutina invece per il supermercato Visotto in viale Michelangelo. Non solo aperture straordinarie però in una giornata così bollente e festiva. A Ferragosto sono stati comunque in molti a tenere chiuse le serrande, concedendo una giornata di riposo ai propri dipendenti. E' il caso di tutti i supermercati della catena Coop o dei supermecati Emisfero a Silea e Famila in Strada Ovest. Chiusi anche i più grandi centri commerciali della provincia. Torneranno ad aprire domani il Tiziano di Olmi, il Bennet di Pieve di Soligo e il Conè di Conegliano. Una decisione che trova d'accordo non solo i dipendenti ma anche molti cittadini che nei giorni scorsi hanno polemizzato a lungo contro le aperture straordinarie dei supermercati in questo Ferragosto.