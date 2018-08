Lavori di asfaltatura tra Conegliano e Susegana, operai aggrediti da un automobilista

SUSEGANA Alterato dall'alcool e spazientito per l'attesa in coda, sotto il solleone, ha invaso con l'auto il cantiere allestito per l'asfaltatura della carreggiata lungo la Pontebbana, tra Conegliano e Susegana. Protagonista di questo episodio, avvenuto lunedì pomeriggio a Susegana, è stato un camionista 45enne di santa Lucia di Piave, pregiudicato e agli arresti domiciliari. L'uomo ha dato via ad un vibrante litigio con gli operai che hanno tentato, senza successo, di calmare la sua furia. Gli avventori di un bar, vedendo le evoluzioni con l'auto del 45enne, hanno lanciato l'allarme alla polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno arrestato il trasportatore che ha tentato di sfuggire al controllo. Il 45enne, comparso di fronte al giudice, è finito in manette per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia, guida in stato di ebrezza e rifiuto di dare le proprie generalità.