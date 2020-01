Tragedia da "Ciao bei": aiuto cuoco muore per un malore

Terribile tragedia domenica scorsa, poco dopo le 12.30, all'interno dell'osteria "Ciao bei" di via Mercatelli, a Colfosco di Susegana. L'aiuto cuoco, Giorgio G., 67 anni, è stato colpito da un malore che gli è stato fatale: il collaboratore è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 che hanno a lungo tentato di far ripartire il cuore dell'uomo con il defibrillatore. In prima battuta avevano tentato il massaggio cardiaco sia una cliente che un infermiere che lavora al pronto soccorso. Giorgio, originario della Romania, lascia la moglie ed una figlia, viveva da tempo a Pieve di Soligo ed era una delle colonne del locale trevigiano gestito da una decina d'anni da Antonio Saggio.