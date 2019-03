Cade in una buca di sei metri, vitello salvato dai vigili del fuoco

Uno splendido vitellino è stato salvato in mattinata, verso le 11.30 di oggi, lunedì, dai vigili del fuoco di Conegliano e da personale del nucleo Saf di Treviso (soccorso alpino fluviale). L'episodio è avvenuto a Susegana lungo strada di Collalto. L'animale era caduto a sei metri di profondità circa, in un buco naturale: il vitello, recuperato, non ha riportato lesioni.