Electrolux, domani le assemblee per decidere sull’ipotesi di accordo

SUSEGANA Sulla base delle indicazioni raccolte nel corso delle assemblee svolte a fine febbraio e a partire dalla volontà di uscire dal Contratto di Solidarietà, relativamente alla flessibilità richiesta dall’Azienda per lo stabilimento di Susegana, le Sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno presentato ai vertici Electrolux una proposta migliorativa. “Abbiamo raggiunto un’ipotesi di accordo che riduce significativamente le ore di flessibilità disponibili per l’azienda (40 ore), ne vincola il calendario e le modalità di utilizzo e migliora le condizioni economiche già previste dai contratti aziendali in vigore a livello aziendale e di gruppo - ha detto Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL Treviso. Responsabilmente, per garantire un percorso democratico, alla luce della fase eccezionale che vede lo stabilimento privo di rappresentanza sindacale interna (Rsu), nelle due assemblee di domani, venerdì 9 marzo, sarà messa in votazione l’ipotesi di accordo proprio al fine di favorire il pieno coinvolgimento dei lavoratori”.