Si allaccia al contatore del vicino di casa, ladro di energia smascherato

Si è allacciato alla rete elettrica del vicino, un 71enne, scroccandogli per alcuni mesi la corrente, per alimentare gli elettrodomestici di casa senza pagare un euro. La pacchia per il ladro di energia elettrica di turno, un 47enne disoccupato, è finita, qualche giorno fa: l'uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Susegana e dovrà rimborsare l'Enel. A rendersi conto che c'era qualcosa di strano era stato l'anziano che si era visto recapitare bollette salatissime durante l'estate, con importi doppi rispetto al solito. L'Enel, su richiesta del 71enne, ha svolto accertamenti, scoprendo il doppio allacciamento al contatore dell'anziano. I carabinieri sul posto hanno definitivamente smascherato il ladro.