Una pistola e orologi preziosi, ladri svaligiano l'abitazione di un imprenditore

Colpo dei ladri, qualche giorno fa, lo scorso 4 dicembre, all'interno dell'abitazione di un imprenditore di 53 anni, a Susegana in via Morgante II. I "topi d'appartamento", entrati in azione durante la serata, approfittando dell'assenza del padrone di casa e dei suoi famigliari, hanno "visitato" ovviamente anche la camera da letto e qui hanno scassinato l'armadio blindato, ancorato ad una delle pareti, in cui era presente un'arma. Si tratta di una Beretta calibro, 7.65, regolarmente detenuta, con una quindicina di munizioni. Oltre alla pistola sono stati trafugati altri oggetti di valore, tra cui alcuni orologi pregiati, per un valore stimato di diverse migliaia di euro. L'imprenditore, dopo aver scoperto quanto era accaduto, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Susegana per denunciare il furto subito