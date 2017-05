Nube nera alla "Grigolin", si incendia cavo elettrico di una benna

SUSEGANA Un incendio, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha interessato nella prima mattinata di oggi la sede dell'azienda "Grigolin" di Ponte della Priula, in via Bombardieri. Ad incendiarsi, probabilmente per un corto circuito, un cavo elettrico di alimentazione ad una benna. La combustione della guaina ha causato un fumo nero e denso che aveva inizialmente fatto pensare al peggio: numerose le telefonate d'allarme giunte al numero d'emergenza 115 da parte di residenti della zona e automobilisti di passaggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. I danni sono stati limitati.