Cronaca Susegana / via dei Bombardieri 14

Rogo alla "Grigolin" di Ponte della Priula, al lavoro i vigili del fuoco

L'allarme è scattato alle 5.30 di stamane all'interno dell'azienda di via dei Bombardieri a Susegana. Le fiamme hanno interessato un mezzo meccanico e si sono poi propagate al resto della struttura. Indagini in corso per chiarire le cause del rogo