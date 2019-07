Malore fatale mentre fa jogging, stroncato da un infarto a 71 anni

Tragedia nel tardo pomerigio di oggi, martedì, poco dopo le 18.30 in via Sottocroda a Susegana, non distante dal Castello di San Salvatore. Un uomo di 71 anni, Guglielmo Lorenzon, è stato colto da un malore, molto probabilmente un infarto, mentre stava facendo jogging. A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto sono giunti i medici e gli infermieri del Suem 118 (intervenuto anche l'elicottero) che hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo: per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Susegana e poco dopo anche i famigliari, subito avvertiti della tragedia che si era appena consumata.