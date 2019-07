Picchia la compagna a bastonate e poi aggredisce i carabinieri, arrestato 57enne

Ha colpito la compagna con il bastone che utilizza per aiutarsi nella deambulazione, avendo problemi fisici che gli limitano i movimenti. E poi all'arrivo dei carabinieri, chiamati dal figlio della donna, ha minacciato anche i militari. «Via da casa mia, via»: ha urlato l'uomo, un 57enne di Susegana, che ieri sera, martedì, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti familiari, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova in carcere a Treviso, in attesa che il giudice per le indagini preliminari fissi l'udienza di convalida dell'arresto.

Era stato il figlio 20enne della compagna dell'uomo a chiamare il 112 martedì sera, spiegando che il 57enne aveva picchiato la donna durante un litigio. Botte che sono state refertate successivamente al pronto soccorso dell'Ospedale di Conegliano con una prognosi di guarigione di qualche giorno. All'arrivo dei carabinieri invece di calmarsi l'aggressore sarebbe andato ancora più in escandescenze, prima cercando di non far entrare in casa i militari e poi minacciandoli perché se ne andassero. Al momento non risulterebbero segnalazioni fatte in passato relative ad episodi simili.