Cronaca Susegana / via ex Bombardieri

Precipita nel vuoto da un'altezza di 15 metri, salvo per miracolo

L'episodio nel pomeriggio di oggi, venerdì, nell'area della Superbeton di Ponte della Priula in via ex bombardieri. Il volo attuttito da del materiale accatastato. Se l'è cavata con un forte trauma cranico. Sul posto Suem 118 e carabinieri