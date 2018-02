Ancora trattori rubati nella Marca, blitz dei ladri a Colfosco

SUSEGANA Ennesimo colpo della "banda dei trattori". Dopo i due mezzi spariti la settimana scorsa alla "Agritorni" di Mogliano, a finire nel mirino è stata un'azienda agricola di Colfosco di Susegana, in via Mercatelli. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto sparire un trattore della Fendt, dal valore ingente. Il titolare, Renzo Canal, ha denunciato il furto ai carabinieri di Susegana . I malviventi si sono appropriati del mezzo dopo aver disattivato il sistema d'allarme e scassinato il portone del capannone in cui sono custodite tutte le attrezzature utilizzate dall'azienda agricola. Sull'episodio, come detto, indagano ora i carabinieri di Susegana che acquisiranno le immagini delle telecamere presenti nella zona: è probabile che il trattore sia già finito fuori provincia o fuori regione, in attesa di essere ricettato. Pochi dubbi ormai sulla presenza di una banda organizzata (gli ultimi due episodi hanno riguardato peraltro trattori del medesimo costruttore, la Fendt) che si occupa di questo tipo di furti, episodi che rischiano di mettere in ginocchio le attività agricole del territorio.