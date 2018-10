Importante sversamento di gasolio sull'asfalto: un'auto esce di strada

Verso le ore 14.30 di sabato i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti a San Pietro di Feletto per iniziare il lavaggio sede stradale a causa di una perdita di gasolio, probabilmente provocata da un mezzo in transito, che ha portato persino un'automobile ad uscire di strada per lo scivolamento provocato dal carburante andato perso. Per questo motivo i vigili del fuoco sono subito intervenuti con materiale assorbente che però non è stato sufficiente, tanto che sul posto si è dovuta recare una ditta specializzata per riportare la situazione in sicurezza. Sul posto, per verificare i lavori, anche il Ssindaco e gli operai del Comune.