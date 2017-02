Omicidio della stazione: arrestato il killer di Giampietro Piccolo

TREVISO Il presunto omicida di Piccolo Giampietro, l’uomo il cui cadavere è stato rinvenuto ieri mattina in un’area adiacente la Stazione Ferroviaria di Treviso, ha un volto. Si tratta di Guizzetti Williams Andres, di 33 anni, cittadino italiano di origine cilena, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti e di reati predatori.

Dopo l’analisi della scena del crimine, gli uomini della Polizia di Stato della Questura di Treviso hanno ricostruito la dinamica dell’efferato delitto, appurando che la vittima era stata più volte, e con violenza, colpita alla testa con un corpo contundente, verosimilmente mentre la stessa era assopita.

Attraverso gli accurati rilievi effettuati, nell’immediatezza del fatto, dalla Polizia Scientifica, gli investigatori hanno elaborato un quadro indiziario che ha condotto al fermo di indiziato di delitto del presunto assassino, che è stato tradotto presso la Casa circondariale di Treviso.