Montebelluna, il Comune da il via alla potatura di 140 piante

MONTEBELLUNA Sono 140 le piante coinvolte nelle operazioni di potature che interesseranno il territorio comunale di Montebelluna nelle prossime settimane. L’operazione, che sarà svolta da un’azienda esterna incaricata, interesserà per lo più i platani e in misura minore alcuni tigli. Per consentire le operazioni di potatura è stata emessa un’ordinanza con validità fino al prossimo 28 febbraio e che interesserà queste tredici vie in cui, quando si svolgeranno le operazioni, sarà in vigore dalle 8.00 alle 19.00 il senso unico alternato regolato a vista (Corso Mazzini, via Alighieri, via Bassanese, via Busta, via Delle Alte, via Erizzo, via Feltrina Centro, via Feltrina Nord, via Feltrina Sud, via Lavaggio, via Piave, via Roma, via Schiavonesca Priula).