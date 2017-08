Camion pieno di Gpl tampona una station-wagon nel bellunese: in due all'ospedale

Poteva avere conseguenze ben maggiori di quanto realmente accaduto un importante tamponamento avvenuto venerdì mattino intorno alle 10.40 a Cesiomaggiore nei pressi del bivio per Pez in direzione Santa Giustina. Un camion della Liquigas quasi pieno di Gpl ha infatti improvvisamente tamponato una statio-wagon Subaru Forester di colore grigio che lo precedeva. Un impatto violento, forse dovuto ad una distrazione del camionista, tanto da mandare in frantumi il lunotto posteriore dell'auto e dustruggere il retrotreno. Immediatamente soccorsi, gli occupanti del mezzo sono stati poi portati all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso,ma fortunatamente alla fine se la sonon cavata con "solamente" un colpo di frusta. Sul luogo del sinistro, oltre al Suem 118, si sono poi recati anche i vigili del fuoco di Feltre e i carabinieri.