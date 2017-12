Camion senza revisione pizzicato dal Targa System: multa salatissima per il proprietario

ASOLO Un autocarro privo di revisione è stato scoperto mentre circolava sulle strade di Asolo dagli agenti della polizia locale. L'intervento risalirebbe ai giorni scorsi quando, durante una normalissima attività di controllo lungo la strada, una pattuglia di poliziotti ha fermato un autocarro Iveco, condotto da un cittadino italiano residente in un comune limitrofo, segnalato dal Targa System come privo di revisione.

Durante i successivi controlli è emerso che il veicolo era già stato sospeso dalla circolazione stradale per omessa revisione nell'ottobre 2017. A quel punto gli agenti hanno immediatamente sottoposto il veicolo al fermo amministrativo per novanta giorni ed emesso una multa di ben 1.959 euro. Durante i frequenti controlli sulla viabilità ordinaria, le pattuglie trevigiane utilizzano spesso il Targa System, la tecnologia in grado di controllare che i mezzi in transito siano dotati di assicurazione e opportunamente revisionati. Il dispositivo legge le targhe e, in tempo reale, si collega alla banca dati ministeriale che contiene le informazioni sulle auto in circolazione: nel corso del 2017 sono stati scoperti più di sessanta veicoli privi di assicurazione e/o revisione nella sola zona di Asolo e comuni limitrofi. Un dato su cui riflettere.