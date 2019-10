Era uscita di casa alla ricerca di funghi, ritrovata anziana dispersa

E stata ritrovata attorno alle 13, e sta bene, l'anziana non rientrata ieri dopo essere uscita dalla propria abitazione di Corbanese per andare a funghi. La donna di 87 anni è stata individuata su una strada forestale dall'elicottero dei Vigili del fuoco in ricognizione sopra i boschi tra Tarzo e San Pietro di Feletto. Camminava autonomamente ed è stata controllata da un infermiere del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane presente assieme ad altri 8 soccorritori, allertati alle 11.40 circa per prendere parte alle ricerche, dopo la segnalazione del mancato rientro da parte del figlio questa mattina.