Cacciatore colpito da un malore nel bosco, soccorso dal Suem 118

Attimi di paura in mattinata per un cacciatore 82enne, D.R., residente a Tarzo. L'anziano è stato colto improvvisamente da un malore mentre si trovava all'interno del bosco, in una delle strutture usate come nascondigli per abbattere selvaggina. L'anziano è stato soccorso sul posto dagli infermieri del Suem 118 e poi accompagnato in ospedale a Conegliano, a bordo di un'ambulanza. Era intervenuto anche l'elicottero del Suem ma fortunatamente, vista la poca gravità, non è stato necessario un trasporto dell'anziano al Ca' Foncello. Le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti.