Male incurabile, muore a 54 anni l'imprenditore del prosecco naturale

TARZO Lutto nel settore vitivinicolo trevigiano e non solo per la scomparsa, dovuta ad una lunga e grave malattia da cui era affetto, di Ernesto Cattel, fondatore dell'azienda "Costadilà" e in passato presidente dell'Assocamping del Cavallino. L'imprenditore, 54 anni, era componente di una delle più conosciute famiglie del settore alimentare della provincia di Venezia. Nel 2006, sbarcato nella Marca, Ernesto Cattel specializzò la sua produzione vinicola in un prodotto biologico, tra i primi ad avviare la rivoluzione del prosecco naturale.