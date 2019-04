Bosco in fiamme, ragazzi lanciano l'allarme e spengono il fuoco

Un incendio boschivo ha interessato, nel primo pomeriggio di oggi, giorno di Pasqua, un'area di 1500 metri quadrati nel castagneto comunale di Tarzo, sopra l'abitato del paese. Fortunatamente le fiamme, di probabile matrice dolosa, hanno interessato solo il sottobosco e non hanno intaccato le piante. A lanciare l'allarme sono stati alcuni ragazzi che si trovavano in zona e hanno subito lanciato l'allarme e poi aiutato a spegnere le fiamme.

Intervenuti sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco, i volontari antincendio Avab ed il sindaco di Tarzo, Vincenzo Sacchet. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse alle 16 circa, con danni fortunatamente limitati. Che l'incendio sia stato causato da un piromane ci sarebbero pochi dubbi. «Se per caso qualche cittadino ha visto qualcosa -ha dichiarato il sindaco Sacchet- non esiti a contattare le forze dell’ordine o segnalare al sottoscritto».