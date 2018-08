Incendio in un rustico a Tarzo, morti tra le fiamme maiali e conigli

TARZO Due maiali e cinque conigli morti e numerosi attrezzi agricoli rovinati dalle fiamme e dal fumo. Questo il pesante bilancio di un incendio divampato all'alba di oggi a Tarzo in via Castellich. Ad andare semidistrutto un rustico adibito a ricovero per attrezzi e animali. L'allarme è scattato alle 5.30 del mattino circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto. L'intervento dei pompieri è terminato alle 8.30 circa, quando l'area è stata messa definitivamente in sicurezza. Per ora ignote le cause del rogo. Indagano i carabinieri.