La trevigiana Irinox lancia la Community Fresco Club

TARZO Irinox, l’azienda trevigiana specializzata in tecnologie innovative per la ristorazione e la cucina, prosegue nell’implementazione della strategia di comunicazione omnichannel, introducendo Fresco Club, un’innovativa piattaforma di gamification sviluppata da SHADO, l’interactive agency di H-FARM, e che porterà alla nascita di una nuova food community online. Fresco è il primo abbattitore rapido di temperatura free standing pensato per la casa che permette di combattere gli sprechi alimentari. Il nuovo progetto online si rivolge a tutti gli appassionati e ai possessori di Fresco che potranno mettersi alla prova, creando contenuti e aumentando allo stesso tempo il coinvolgimento dei nuovi utenti che scopriranno Fresco per la prima volta.

Grazie a Fresco Club, la piattaforma integrata sul sito fresco.irinox.com, tutti potranno scoprire Fresco e interagire con il suo mondo, attraverso un progetto coinvolgente e stimolante che passa attraverso la dimensione ludica del gioco. Una volta entrati nella piattaforma, gli utenti inizieranno un percorso fatto di quiz e tutorial legati al mondo della cucina e all’utilizzo delle funzioni dell’abbattitore, durante il quale potranno accumulare punti per salire di livello e acquisire nuovi titoli (Pasticcere Fresco, Maestro di sushi, Esperto lievitazione, Cottura lenta specialist). Fresco Club, il cui concept è stato supportato da Fifth Beat Rome, utilizza la piattaforma sviluppata da SHADO, pensata per creare, connettere e monetizzare audience attorno al brand. Fandom consente di aggregare i fan stabilendo connessioni autentiche con gli utenti, coinvolgendoli attraverso esperienze che permettano di mantenere alto l’interesse nel tempo e fidelizzandoli tramite un potente e flessibile sistema di rewarding. Grazie alla grande quantità di dati raccolti l’azienda è in grado di coinvolgere e profilare in maniera ancora più puntuale il proprio target di riferimento.