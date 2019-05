Va a far visita al fratello, litiga con la cognata e minaccia di accoltellarla

Doveva essere una visita cordiale al fratello, un 66enne, e alla cognata 70enne, ma si è trasformata in una violenta rissa che ha rischiato di degenerare e finire in tragedia: respinto in malo modo dalla donna e dal congiunto, ha estratto un coltello, minacciando di ferirli entrambi. C'è voluto l'intervento dei carabinieri per calmare gli animi di un 71enne di Tarzo, G.T., pensionato e con precedenti penali, che è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio quando G.T., a bordo della propria auto, si è diretto in località Bressa di Tarzo dove vivono fratello e la moglie. Quest'ultima, a causa di "vecchie ruggini", ha invitato il 71enne ad andarsene subito in quanto non gradiva la sua presenza. G.T., ha reagito minacciando di morte l'anziana e dopo aver prelevato dalla propria auto un coltello da caccia (con lama da 15 centimetri), lo ha agitato tra le mani, facendo segno di volerlo usare. Proprio in quel mentre è sopraggiunto sul posto il fratello del 71enne che ha difeso la moglie ed è stato a sua volta minacciato di morte.