Muore a 24 anni a causa di una malattia rara: si era sposata quattro mesi fa

TARZO Nonostante la grave e rara malattia da cui era affetta, da circa un anno, aveva deciso di non rinunciare ai suoi sogni e si era sposata, quattro mesi fa, sperando in un futuro che però non ci sarebbe stato, con il ragazzo che amava. Grande commozione nel vittoriese per l'improvvisa scomparsa di Maila Casagrande, commessa di Carpesica (lavorava in un negozio di Vittorio Veneto), spirata a soli 24 anni domenica scorsa presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Il funerale di Maila si svolgerà domani, mercoledì, alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Tarzo. Oltre al marito Valentino, la ragazza lascia il padre Stefano, la madre Vania, e i fratelli Davide e Isaia.