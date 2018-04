Assemblea di NoiXNoi domenica 8 aprile alle 10.30 all'auditorium Prealpi a Tarzo

TARZO Attività di prevenzione in ambito sanitario, rimborsi per spese mediche, iniziative a sostegno dei soci e dei loro figli, con particolare attenzione a salute e a istruzione, viaggi e gite. Questi sono solo alcuni dei servizi messi in campo dall'Associazione di Mutuo Soccorso NoiXNoi, che domenica 8 aprile si riunirà per la consueta Assemblea generale ordinaria. L'appuntamento per gli oltre 4.100 soci è per le ore 10.30 all'Auditorium Prealpi di Tarzo, nella sede di Banca Prealpi, istituto che ne ha promosso la nascita nel 2007. I soci, dopo le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci sull’andamento della gestione, saranno chiamati a pronunciarsi sul bilancio consuntivo 2017.

NoiXNoi è attiva nell’ambito dell’assistenza sanitaria, della prevenzione, del sostegno alle famiglie e del tempo libero. E con il tempo ha ampliato sempre più i settori di competenza. Tra le varie iniziative, la Mutua ha attuato, nel corso dell’anno scorso, diverse campagne di prevenzione ed un corso di primo soccorso gratuito.

È stato inoltre rinnovato il sostegno alle famiglie, accompagnando la crescita dei figli dei soci dalla nascita al momento dell'università con buoni e rimborsi. E, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e, nello specifico, degli anziani, è stato riconfermato il servizio del pulmino gratuito operativo nel comune di Tarzo per raggiungere il centro prelievi tutti i mercoledì. NoiXNoi, guidata dal presidente Flavio Salvador, ha inoltre promosso numerosi convegni e momenti formativi per la comunità, oltre che viaggi e gite culturali dove i soci hanno potuto condividere la scoperta di nuovi territori e numerosi momenti di convivialità.