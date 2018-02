Tarzo: si getta sui binari per uccidersi, salvata dai passanti

TARZO Tragedia nel pomeriggio di ieri a Tarzo, lungo la linea ferroviaria. Una donna di circa 60 anni, nei pressi del passaggio a livello in via Cal de Livera, ha raggiunto i binari e qui si è stesa, attendendo l'arrivo del treno, per farla finita. Provvidenziale è stato l'intervento di un operaio e di un podista di passaggio che hanno evitato il peggio, trascinando via la donna che continuava ad urlare: "Voglio morire". Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Vittorio Veneto. Nessuno degli automobilisti fermi al passaggio a livello è intervenuto ad aiutare i due uomini. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.