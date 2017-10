"Tattoos 4 Autism", una domenica di tatuaggi per l'autismo

TREVISO Domenica 22 Ottobre lo studio di tatuaggi IV Dimensione Tattoos Studio, di via Feltrina a Treviso, dedica alla Fondazione Oltre il Labirinto un'intera giornata di "walk in tattoo". Tatuatori di grande esperienza, operativi per una giornata di apertura straordinaria in cui ci si potrà tatuare senza obbligo di prenotazione con la consapevolezza che l'intero ricavato verrà donato alle attività e laboratori della Fondazione.

Nel frattempo la curiosità: il Conte Oliver Federico Kirkham (in foto) esponente della Milano da bere e della movida lombarda, oggi residente a San Paolo, in Brasile, da grande sostenitore della Fondazione ha aderito all’iniziativa con un gesto simbolico. Kirkham, grande esperto di tatuaggi (ne ha più di 20, tatuato dai più grandi artisti internazionali), ha infatti deciso di appoggiare l'iniziativa Tattoos for Autism di Oltre il Labirinto con un tatuaggio speciale: The Autism Puzzle Piece, il tassello di un puzzle, diventato simbolo dell'autismo nel 1963.

Fondazione Oltre il Labirinto

Nasce nel 2009 a Treviso per volere di alcuni genitori con figli affetti da autismo. Scopo principale delle Fondazione è quello di tutelare i diritti e la dignità delle persone con disabilità mentali o fisiche - in particolare dei soggetti affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo e/o da autismo - offrendo loro assistenza e supporto, terapie mirate e percorsi educativi e formativi adeguati. Fondazione Oltre il Labirinto opera in accordo e sinergia con altri organismi - pubblici e privati, italiani e esteri - ed è uno dei quattro rappresentanti italiani di Autism-Europe, la più grande associazione internazionale che ha l’obiettivo principale di promuovere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e di migliorarne la qualità della vita.