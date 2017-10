"Tattoos4Autism", evento sold out: in centinaia a farsi tatuare per solidarietà

TREVISO Sold out l’evento organizzato nel weekend dallo studio di tatuaggi trevigiano IV Dimensione Tattoos Studio, interamente dedicato alla Fondazione Oltre il Labirinto. Domenica un'intera giornata di "walk in tattoo", lunghe code fin dalle prime ore del mattino e, a giornata conclusa, ben 100 tatuaggi eseguiti e 7.500 euro raccolti e donati alla Fondazione per i progetti inclusivi di ragazzi con autismo.

7 tatuatori di grande esperienza hanno lavorato per una giornata di apertura straordinaria, circa 10 ore durante le quali 100 persone hanno potuto tatuarsi con la consapevolezza che l'intero ricavato sarebbe stato donato alle attività e laboratori della Fondazione. “Ringraziamo di cuore i professionisti di VI Dimensione Tattoos Studio e le moltissime persone che ieri hanno risposto con generosità ed entusiasmo all’appello per una giornata di solidarietà e consapevolezza – afferma emozionato Mario Paganessi Direttore di Fondazione Oltre Labirinto – Ci spiace per le persone che non sono riuscite ad avere un posto per il tatuaggio, ma che hanno comunque lasciato una donazione e si sono informate sui progetti della Fondazione. Iniziative come questa sono lodevoli e vanno incentivate, con i soldi raccolti porteremo avanti i molti progetti di inclusione e autonomia per i nostri ragazzi. Grazie, grazie davvero a tutti”.