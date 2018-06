Applausi a scena aperta per gli attori del Progetto Giovani

VILLORBA Gli attori del gruppo teatrale nato all’interno del Progetto Giovani del Comune di Villorba, seguiti da Marco Sartorello e dalla cooperativa Comunica, hanno riscosso il meritato successo portando in scena ieri una rivisitazione inedita del libro “ Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie. Il numeroso pubblico presente nel teatro della sala parrocchiale PIO X di Villorba, non si è risparmiato nell’applaudire gli attori. “Il corso teatrale del Progetto Giovani - ha detto, al termine dello spettacolo, Francesco Soligo assessore all’struzione e al sociale - ritornerà a settembre per dare continuità ad un progetto che si sta rivelando vincente sia per i giovani partecipanti sia per il pubblico locale”.