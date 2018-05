TEDxMontebelluna: parte il conto alla rovescia

MONTEBELLUNA Oggi sabato 12 maggio alle ore 11:30 a Montebelluna c’è stato un primo assaggio del tanto atteso TEDxMontebelluna “Idee in orbita”, evento no-profit patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Montebelluna che si terrà il 26 maggio presso InfiniteArea a San Gaetano. In piazza dall’Armi è stata infatti esposta un’installazione rappresentativa di quello che si potrebbe definire un vero e proprio movimento culturale a livello mondiale. E’ stato un momento simbolico in presenza dell’Assessore alla Cultura di Montebelluna Debora Varaschin, nel quale il team del TEDxMontebelluna ha brevemente esposto ai passanti in cosa consiste il TEDx ed è stata scoperta l’installazione che rimarrà esposta fino al giorno dell’evento.

Inoltre il team è stato felice di annunciare che grazie all’apporto di un nuovo sponsor, da venerdì è stato introdotto uno sconto del 50% su un limitato numero di biglietti per gli studenti universitari. Questi infatti rappresentano le menti di domani, un pubblico importante per il TEDx. Man mano che il 26 maggio si avvicina sul sito ufficiale www.tedxmontebelluna.com continueranno ad essere svelati i dodici speaker e i relativi temi: proprio oggi è stata pubblicata Valentina Sumini, ricercatrice dell’MIT di Boston che spiegherà le sfide di un architetto per affrontare la vita su Marte. I biglietti, acquistabili solo in prevendita sul sito, sono ancora disponibili, ma si consiglia di affrettarsi poiché gli ingressi sono limitati a 100 persone. L’intero ricavato dei biglietti, così come il ricavato delle sponsorizzazioni servirà a coprire i costi dell’evento.