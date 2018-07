Cerca di vendere il telefono rubato, tenta di comprarlo con la droga

TREVISO Erano le 21 di venerdì 13 luglio e i due si erano appartati vicino alle poste centrali di piazza Vittoria a Treviso. Lui romeno 20enne senza fissa dimora con uno smartphone di ultima generazione rubato da vendere. L’altro, l’acquirente, un nigeriano richiedente asilo che voleva acquistare il telefono pagandolo con delle dosi di marijuana. La scena però non è sfuggita agli occhi di una pattuglia in borghese del nucleo polizia giudiziaria della polizia locale di Treviso. Gli agenti notando i movimenti, si sono prima appostati e poi sono intervenuti per bloccare i due soggetti.

Mentre il cittadino romeno non ha posto resistenza, il nigeriano ha prima spintonato gli agenti e ha iniziato una furiosa fuga fino alla vicina stazione dei treni, imboccando il sottopasso ferroviario e travolgendo chiunque si trovasse sul suo cammino, persino dei bambini. Qui un giovane ragazzo, probabilmente pendolare, notando il fuggitivo inseguito dagli agenti in borghese, frapponeva la sua persona alla fuga dello straniero riuscendo a rallentarlo. Questo gesto permetteva agli agenti di raggiungere e bloccare lo straniero.

Ammanettato e portato in comando, il nigeriano veniva trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente. Terminati gli atti di rito il romeno veniva denunciato a piede libero per il reato di ricettazione mentre il nigeriano denunciato, sempre in stato di libertà, per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di stupefacenti al fine di spaccio. Il telefono e la sostanza posti sotto sequestro. Il sindaco di Treviso Mario Conte e il comandante della polizia locale Maurizio Tondato vogliono ringraziare il giovane intervenuto in supporto agli Agenti per il grande senso di educazione civica dimostrata e pertanto lo invita a contattare il comando polizia locale di Treviso.