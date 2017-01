Tentano di forzare il bancomat ma scatta l'allarme: ladri in fuga

PORTOBUFFOLE' Si è concluso con un buco nell'acqua il tentativo di furto che una banda di ladri ha cercato di portare a segno all'alba a Portobuffolè, in via Provinciale. A finire nel mirino dei malviventi, alle 4 del mattino, il bancomat della filiale del credito cooperativo pordenonese. I banditi hanno cercato di forzare lo sportello per l'erogazione del denaro, forse per inserire una carica esplosiva e far saltare in aria il dispositivo, ma è scattato immediatamente l'allarme. I ladri sono stati costretti alla fuga. Sull'episodio indagano ora i carabinieri.