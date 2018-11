Detenuto ricoverato in ospedale cerca di evadere: immediato l'intervento dei poliziotti

La Polizia penitenziaria di Treviso ha sventato un'evasione quando, nella giornata di sabato, un detenuto di origini italiane, ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo alcuni accertamenti sanitari ambulatoriali, ritornando presso la stanza di degenza assegnata mentre era accompagnato dagli Agenti di Polizia Penitenziaria impegnati nel servizio di piantonamento, in maniera violenta si è all'improvviso opposto con resistenza agli agenti stessi e poi, con passo svelto, ha subito tentato di evadere dal reparto nel quale era ricoverato.

Fortunatamente tempestivo è stato l’intervento del personale di Polizia Penitenziaria che ha bloccato il tentativo di evasione del detenuto senza recare alcun problema all’ordine pubblico dell'ospedale. A darne notizia è il Vice Segretario Regionale Al.Si.P.Pe. del Triveneto, Innocenzo Bonelli, il quale aggiunge: “L’intervento attuato dagli Agenti di Polizia Penitenziaria dimostra un concreto esempio di professionalità ed un alto senso del dovere, che non può passare inosservato e che trova un doveroso plauso da parte della Segreteria Regionale Al.Si.P.Pe. La tempestività di intervento, e la competenza messa in atto, hanno fatto si che non si presentassero conseguenze gravose sia nei confronti del personale sanitario, sia di altri pazienti ivi ricoverati”.

Il Segretario Provinciale Al.Si.P.Pe. Vito Gerardi continua: “Si tratta di un intervento lodevole e che merita senza alcun dubbio un riconoscimento nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, i quali con grande senso di responsabilità hanno placato il tentativo di evasione riportando la calma all’interno del reparto ospedaliero". La Segreteria Generale Al.Si.P.Pe., nell’evidenziare la tempestività e la professionalità di intervento, ribadisce infine i propri apprezzamenti agli agenti di Polizia Penitenziaria che, con grande spirito di abnegazione, hanno attuato l’intervento senza versare conseguenze all’ordine e la sicurezza dell’Ospedale Civile di Treviso.