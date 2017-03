Tenta due rapine in poco tempo alla biglietteria in stazione: 34enne denunciato

TREVISO Si è presentato alla biglietteria della stazione ferroviaria completamente travisato, inserendo la mano nella fessura dello sportello e intimando all'impiegata di consegnargli il denaro contante che era nella cassa. La donna ha però subito allertato la polizia mettendo in fuga il malvivente. L'episodio è avvenuto venerdì sera intorno alle 19.30 e l'uomo è stato prontamente individuato dalle volanti all'esterno della stazione, il tutto mentre stava seguendo a distanza ravvicinata una viaggiatrice che si dirigeva verso il sottopasso.

Bloccato immediatamente dagli agenti in servizio, il malvivente ha cercato di nascondere, nella cinta dei pantaloni, una lamina in metallo appartenente ad una lattina. Inoltre, poco dopo, un altro dipendente della biglietteria della stazione ferroviaria ha riferito ai poliziotti che poco prima lo stesso uomo era arrivato con fare minaccioso al proprio sportello intimandogli di consegnare l'incasso, altrimenti sarebbe stato costretto a rapinarlo. Appurato il fatto, gli agenti hanno quindi denunciato il 34enne M.F, italiano e senza fissa dimora oltre che con diversi precedenti di polizia alle spalle, per tentata rapina.