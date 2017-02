Rapina shock a Castello di Godego: orafo pestato da quattro malviventi

CASTELLO DI GODEGO L'hanno aspettato nel cortile di casa, nascosti nell'oscurità della sera e quando l'hanno visto arrivare gli sono saltati addosso con una violenza inaudita. E' stata una serata di terrore puro quella vissuta venerdì da un orafo cinquantenne residente in via Marconi a Castello di Godego.

L'uomo, molto conosciuto in paese, è stato preso di mira da una banda di quattro uomini con il volto coperto che ha cercato di impossessarsi di tutti i suoi averi. Il malcapitato però non aveva nulla con sé: né contanti, né gioielli o diamanti. Quando l'hanno scoperto i quattro ladri sono andati su tutte le furie e hanno iniziato a pestare selvaggiamente l'uomo, lasciandolo stordito e pieno di lividi sul terreno, a pochi passi dall'entrata della sua abitazione. Una violenza tanto crudele quanto insensata, avvenuta in una delle vie più centrali di Castello di Godego. Dopo la fuga a mani vuote dei banditi, sul posto è arrivato il personale del Suem118 che ha prestato le prime cure al malcapitato che già alcuni anni fa era stato vittima di una rapina in cui aveva perso soldi e gioielli per un valore di circa quattromila euro. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri che si sono messi subito alla ricerca dei responsabili di un gesto così vile e ignobile.