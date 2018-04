Un abbraccio e tenta di rubargli il Rolex, vittima un 70enne

TREVISO Si era visto venirgli incontro a braccia aperte una giovane donna, che con una scusa come un'altra lo ha abbracciato. Peccato però che la donna sembrasse essere più interessata al suo Rolex. E' quanto accaduto a un 70enne trevigiano ieri mattina, vittima di una tentata rapina. Si trovava nei pressi dello stadio Tenni quando la donna si è avvicinata a lui e con qualche smanceria ha cercato di sfilargli il costoso orologio, ma l'uomo, accorgendosi in poco tempo che c'era qualcosa che non andava, non si è fatto trarre in inganno dalla situazione.

Questo è solo l'utlimo caso di consuete dinamiche di raggiri e truffe a danno dei cittadini, troppo spesso ad anziani e donne. Se ne è parlato questa mattina, 14 aprile, in un incontro sulla sicurezza e prevenzione organizzato dall'associazione "Quartieri Vivi e Attivi". In una folta sala, oltre una cinquantina di cittadini hanno partecipato al dibattito con il dirigente delle volanti Marco Masia. "Gli appuntamenti sono rivolti alla prevenzione di truffe e furti sempre più frequenti nei nostri quartieri. - afferma Enrico Renosto dell'associazione "Quartieri Vivi e Attivi" - Incontri che continueranno anche sabato prossimo per il corso di difesa e prevenzione sulla strada con l'istruttore di difesa personale e tecniche operative della polizia di stato. E' gratuito e aperto a tutti, pensato in particolare per le donne e anziani. Ritrovo alle 15 di sabato 21 aprile al campo di calcetto al Paletto di Santa Bona"