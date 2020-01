Truffa una farmacista con la tecnica del cambio banconota: denunciato un 52enne

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittorio Veneto, al termine di una profonda indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso il 52enne romeno M.T., residente a Piacenza, disoccupato e pregiudicato. Il reato che gli è oggi contestato è quello di tentata truffa. L’episodio che gli viene contestato risale all’11 luglio scorso quando, intorno alle ore 16, è entrato nella farmacia “Al Meschio” di Colle Umberto chiedendo alla cassiera di poter cambiare due banconote da 5 euro e due da 20 con una banconota da 50.

Ottenuti così i 50 euro voluti, l'uomo ha intascato il denaro nella tasca sinistra e poi, con movimento rapido, dalla tasca destra (circostanza emersa dall’analisi del sistema di videosorveglianza interno) ha estratto una banconota da 10 euro che ha poi consegnato all’addetto alla cassa cercando di far dubitare che il cambio fosse avvenuto in maniera corretta, tanto da indurlo a sostituire i 10 euro con altra banconota da 50. A quel punto M.T. è uscito dalla struttura ma la farmacista, accortasi dell'errore, ha subito richiamato all'interno l'uomo facendosi ridare i 50 euro appena consegnati. Ad assistere a tutta la scena era però presente un cittadino che, insospettito, ha seguito all'esterno il truffatore fino a quando non è salito su una Renault Laguna parcheggiata a circa 200 metri di distanza, segnandosi così la targa per poi avvisare i carabinieri.

Grazie quindi agli accertamenti sulla targa del veicolo, grazie alla verifica delle telecamere del sistema di videosorveglianza interno della farmacia e del sistema di rilevazione transiti del Comune di Vittorio Veneto, è stato possibile individuare M.T., che ha alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare per truffe con la tecnica proprio del cambio banconota. L'uomo è stato infine riconosciuto dal dipendente della farmacia e dal testimone oculare, venendo perciò denunciato.