Controlli notturni in tutta la provincia: i carabinieri sventano alcuni tentativi di furto

Nella fascia oraria pomeridiana-serale di venerdì, la Compagnia Carabinieri di Treviso ha messo in campo una serie di controlli straordinari, nell’ambito dell’intera propria giurisdizione, con l’impiego di pattuglie delle Stazioni di Casale sul Sile, Dosson di Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba e Zero Branco.

Il servizio era finalizzato al contrasto dei reati di tipo predatorio ed ha fornito ottimi risultati. In particolare, sono stati sventati due furti nella zona di Silea, grazie al tempestivo intervento dei militari in precedenza allertati da una segnalazione di alcuni cittadini, dove due individui travisati con passamontagna stavano tentando di entrare in alcune abitazioni. Accorgendosi dell’arrivo delle pattuglie, i malviventi si sono subito dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti facendo quindi perdere le proprie tracce.