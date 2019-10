Tentano di rubare due auto in paese: fermata una baby gang di ladri

Tre ragazzini denunciati alla Procura di Treviso e uno segnalato al Tribunale per i minori di Venezia. Questo l'esito delle denunce operate dai carabinieri di Vittorio Veneto a seguito di un controllo tra via Marcinelle e via Tementina verso le 20.40 di venerdì. A portare i militari in zona sono stati alcuni residenti preoccupati in quanto una baby gang stava tentando di rubare due automobili, una Citroën Saxo ed una Peugeot 106 nella quale erano entrati dal portellone posteriore scassinato. Il tentativo però di mettere in moto il mezzo ha richiesto più tempo del dovuto e così i giovani sono stati sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri. Dai primi accertamenti eseguiti si tratterebbe di una banda di stranieri già conosciuta alle forze dell'ordine.