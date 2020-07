Tenta di rubare la borsa di un medico al Ca' Foncello: arrestata una 25enne

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, nelle ultime ore, hanno tratto in arresto una giovane di Roncade, S.S. di 25 anni, per furto aggravato. La ragazza, mentre si trovava in attesa al pronto soccorso del Ca' Foncello, ha deciso di impegnare in modo più utile il tempo. Con la complicità di un amico ha infatti iniziato a girovagare tra le stanze e gli ambulatori della struttura e in uno di questi ha trovato la borsa di una delle dottoresse in turno e se ne è appropriata. Per fortuna la proprietaria si è accorta in tempo dell'ammanco, tanto da avvisare subito la guardia giurata lì presente che a sua volta ha poi chiesto l'intervento dei militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La coppia, avendo capito di essere stata scoperta, ha quindi tentato di lasciare l'ospedale ma l'arrivo degli uomini in divisa ha interrotto sul nascere la loro fuga. La borsa, e buona parte del suo contenuto, è stata successivamente ritrovata poco distante dai carabinieri e riconsegnata alla dottoressa. La donna, autrice materiale del furto, è stata infine portata via in manette per passare la notte in camera di sicurezza. Sabato mattina, al termine dell'udienza di convalida, alla giovane è stato imposto dal giudice l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.