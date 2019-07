Cercano di forzare un camper in autostrada: nei guai tre giovani ladri

Nel pomeriggio di venerdì agenti della polizia stradale di Udine, di Palmanova, di Trieste e di Gorizia, con l'aiuto di alcune pattuglie di San Donà di Piave, nell'ambito di una attività predisposta dal Compartimento di polizia stradale per il Friuli-Venezia Giulia per prevenire e contrastare l'attività di gruppi criminali dediti ai furti presso le aree di servizio dell'autostrada A4 e A23, hanno tratto in arresto il 27enne H.L., italiano di etnia sinti, e denunciato in stato di libertà la sua convivente P.C. di 30 anni, oltre il 16enne S.D., per tentato furto aggravato in concorso.

I soggetti, presumibilmente in trasferta nella provincia di Treviso, giunti nei pressi dell'area di servizio di Calstorta Nord a Cessalto con un proprio autoveicolo, una volta preso di mira un camper svizzero posteggiato nelle loro vicinanze hanno aspettato che i proprietari si allontanassero per poi cercare di aprirlo. I loro movimenti sospetti hanno però attirato le attenzioni dei passanti che hanno subito avvertito i proprietari di quanto stava accadendo. A quel punto il trio ha tentato la fuga ma alcuni agenti, presenti in quel momento nell'area, li hanno subito fermati prima che potessero immettersi sulla strada. A conclusione quindi dell'attività, il ragazzo arrestato è stato portato in carcere a Santa Bona a Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.