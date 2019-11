Tenta un furto in un'abitazione, viene scoperto dal proprietario e poi denunciato

La Stazione carabinieri di Vedelago nelle ultime ore ha deferito in stato di libertà un cittadino serbo 34enne, senza fissa dimora e già conosciuto alla giustizia, per il reato di violazione di domicilio. L'indagato, dopo aver scavalcato la rete di recinzione perimetrale, si è infatti illecitamente introdotto nottetempo all'interno del giardino dell'abitazione di un pensionato 65enne del posto. Quindi, una volta scoperto dal proprietario, è fuggito a piedi nell'oscurità della notte tra le vie circostanti. Le capillari indagini dei militari hanno però permesso successivamente di identificarlo attraverso precisi riscontri. Gli accertamenti comunque proseguiranno nel tentativo di verificare potenziali responsabilità del soggetto in merito ad altri eventuali furti all'interno di abitazioni della zone circostanti.