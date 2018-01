I ladri tentano la spaccata al Compro Oro nella notte: i vicini riescono a farli fuggire

CARBONERA Hanno tentato una spaccata in piena notte, ma non avevano fatto i conti con i residenti della zona che, accortisi di quanto stava succedendo, hanno cercato di attirare l'attenzione dei passanti facendoli fuggire fortunatamente a mani vuote. Il fatto è avvenuto vero l'1.20 della notte tra sabato e domenica in via Vittorio Veneto a Biban di Carbonera, e ad essere preso di mira è stato il Compro Oro della zona. I malviventi, in questo caso, hanno tentato di penetrare all'interno dell'immobile cercando di crearsi un varco in una parete con una fiamma ossidrica, ma il rumore prodotto da questa operazione ha messo in allerta i vicini tanto che, notato di essere stati scoperti, il gruppetto ha abbandonato gli attrezzi da scasso sul posto e poi è scappato via prima dell'arrivo dei carabinieri e dei titolari dell'attività commerciale.