Tentano di rubare centinaia di euro in formaggio ma vengono scoperti: due arrestati

Hanno tentato di rubare centinaia di euro in formaggio dal supermercato Eurospin di via Monte Ortigara a Mogliano Veneto, ma alla fine sono stati fermati da una guardia giurata fuori servizio e dai carabinieri prontamente intervenuti sul posto. E' successo verso le ore 19 di sabato quando i due, un 38enne ed un 28enne di origini marocchine, hanno provato ad uscire dal market senza passare per le casse dopo aver rubato ben 36 confezioni di Grana Padano. Un errore è stato però per loro fatale, ovvero il tentare di scappare dalle porte d'entrata e non da quelle di uscita, tanto da rimanere bloccati ed esposti alla vista di una guardia giurata che ha immediatamente bloccato il 38enne il quale, però, lo ha poi minacciato estraendo un paio di forbici brandendole anche contro i clienti in quel momento presenti nel supermercato. In pochi minuti sono però intervenuti i carabinieri che hanno fermato definitivamente entrambi gli uomini. Il 38enne, che ha poi finto un improvviso malore, è stato accompagnato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutti gli accertamenti del caso venendo piantonato fino a tarda notte, mentre il complice è stato subito portato in caserma. I due malviventi a tarda serata sono stati infine arrestati e dovranno ora presentarsi di fronte al giudice per il processo di rito.